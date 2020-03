Constanta: O femeie, controlor de tren, acuzata ca a luat spaga 7 lei, a fost achitata definitiv

Ziare.

In august 2012, doi investigatori sub acoperire au urcat in trenul Medgidia - Fetesti si i-au oferit femeii conductor 3 lei, respectiv 4 lei. Controlorul a luat banii si nu le-a oferit bilete celor doi calatori "fraudulosi". In urma actiunii, procurorii au inceput urmarirea penala pe numele femeii si au trimis-o in judecata in noiembrie 2018.In timpul procesului, femeia a recunoscut ca a luat banii fara sa emita cele doua bilete, dar a spus ca a fost "obligata de sistem" si ca trebuia "sa ia si sa dea mai departe"."Fiind audiata in calitate de suspect (invinuit) (...) a declarat ca recunoaste situatia de fapt retinuta in sarcina sa. Susnumita a precizat ca a primit bani de la calatori fraudulosi - sume care variau de la 1-2 lei, la 7-8 lei, fiind 'obligata' de sistemul din care facea parte care o forta 'sa ia si sa dea mai departe', in caz contrar riscand sa isi piarda locul de munca", se arata in motivarea Tribunalului Constanta.In iunie 2019, la sapte luni de la trimiterea dosarului in instanta, judecatorii Tribunalului Constanta au condamnat-o pe femeie la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunile de luare de mita in forma continuata si abuz in serviciu contra intereselor publice.Judecatorii au aratat in motivare ca "in exercitiul atributiilor sale de serviciu de personal de tren in cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. Calatori S.A., cu stiinta, nu a indeplinit actele de serviciu privind luarea masurilor legale referitoare la calatorul fraudulos, investigatorul CS, depistat in trenul R 8344, prin aceasta cauzand o paguba patrimoniului societatii nationale respective. in cuantum de 11,00 lei, constand in pretul legitimatiei de calatorie pe ruta respectiva Medgidia - Fetesti si obtinand pentru investigatorul calator fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului calatoriei respective".Femeia a atacat decizia instantei, iar judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis, joi, sa o achite pentru cele doua infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu. In schimb, controlorul de tren s-a ales cu o amenda de 1.000 de lei.Decizia judecatorilor Curtii de Apel Constanta este definitiva.