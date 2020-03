Coronavirus: Acces restrictionat la instanta suprema. Jandarmii vor verifica toti cetatenii care intra in cladire

Ziare.

Potrivit unui ordin emis marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), se interzice accesul in sediile instantei Supreme a celor pentru care autoritatile au dispus masuri de carantina sau de autoizolare, pana la expirarea acestora.De asemenea, potrivit ordinului,Justitiabilii care nu au o astfel de problema dar care se simt rau sau au simptome de gripa sau alt tip de infectie respiratorie, li se permite accesul nerestrictionat in sediile ICCJ, dar li se pune in vedere ca sunt rugate sa se supuna voluntar urmatoarelor unor reguli de comportament, intre care de a evita contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului si a gurii daca stranuta sau tusesc.Acestea vor purta masca de protectie pentru prevenirea contaminarii persoanelor din jur, vor ramane in afara salii de sedinta pana la strigarea cauzei, vor evita contactul cu alte persoane in sala de sedinta.Prin sondaj, vor fi intrebati de jandarmi daca se simt bine si daca au simptome specifice coronavirusului.De asemenea, acestora li se asigura la cerere apa imbuteliata si li se pune in vedere sa anunte orice agravare a starii clinice generale, pentru a li se asigura accesul la asistenta medicala de urgenta.Toate actele de procedura emise de ICCJ vor purta la loc vizibil mentiunea: "In vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - COVID-19 sau alte infectii respiratorii va rugam sa luati in considerare, in masura posibilului: transmiterea si primirea corespondentei cu ICCJ exclusiv in format electronic, prin e-mail; evitarea prezentei la ICCJ daca nu este absolut necesara, prin solicitarea judecarii cauzei si in lipsa sau a amanarii acesteia din considerente de boala, daca este cazul".