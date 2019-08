De ce a luat amenda un barbat care i-a jignit pe Facebook pe politisti. Instanta explica sensurile cuvintelor "bulangiu" si "maimutoi"

"Sunt cuvinte jignitoare"

Magistratii au respins o cerere a unui barbat care fusese amendat cu 200 lei, in ianuarie 2019, dupa ce a postat pe Facebook mai multe cuvinte jignitoare la adresa politistilor locali din comuna Bradu (Arges): "fetite", "maimutoi" sau "bulangiu". Barbatul a cerut fara succes anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei."Apelativele folosite de petent se incadreaza in sfera notiunii de cuvinte jignitoare in sensul art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.In primul rand, apelativuleste folosit in mod peiorativ, fiind o jignire care arata ca petentul desconsidera agentii constatatori ai Politiei Locale.Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, acest apelativ este folosit in limbajul familiar cu un sens depreciativ, semnificand un barbat care obisnuieste sa imite pe altii.In al doilea rand, apelativuleste de notorietate un termen depreciativ cu privire la persoanele carora le este adresat.Prin urmare, fapta petentului din data de 27.01.2019 se circumscrie elementului material al contraventiei prevazute de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991," motiveaza instanta.Articolul in baza caruia s-a dat amenda de 200 de lei: "."Amenda in astfel de cazuri este cuprinsa intre 200 lei si 1.000 lei.Judecatorii explica si ca, in vederea intregirii laturii obiective a contraventiei, este necesar ca fapta sa fi fost comisa", precizeaza instanta, care arata ca postarile publice de pe Facebook se incadreaza in sensul notiunii, deoarece prin natura si destinatia lor sunt intotdeauna accesibile publicului.In plus, postarea barbatului a fost publica, iar aceasta a putut fi vizualizata si de persoane care nu il aveau in lista de prieteni.," mai motiveaza Judecatoria Pitesti.In cererea depusa la Judecatoria Pitesti, barbatul a avut o aparare neobisnuita.El a aratat ca expresiile folosite nu au fost jignitoare conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane si ca nu a existat intentia de a jigni, in conditiile in care in respectiva postare de pe Facebook nu a fost mentionat numele vreunui agent, cuvintele adresate fiind generale.In al doilea rand, chiar daca este contul sau de Facebook, la computer are acces toata familia sa.," motiveaza Judecatoria Pitesti.Politia a aratat ca barbatul a recunoscut in mod direct ca el a scris postarea pe Facebook, in cadrul unui interviu acordat televiziunii locale: "A aratat ca aceasta recunoastere a petentului are valoarea juridica a unei marturisiri extrajudiciare".Politia Locala a explicat magistratilor ca, prin decizia nr. 4546/27 noiemebrie 2014, Inalta Curte a statuat ca mesajele postate pe reteaua de socializare Facebook au un caracter public.Magistratii au invederat ca, prin faptul ca o postare pe Facebook poate fi accesibila oricarei persoane care acceseaza pagina respectiva, este evident caracterul public al acesteia."Sub aspectul expresiilor utilizate, a aratat ca apelativulreprezinta o jignire, fiind un termen peiorativ adresat unui barbat foarte urat, iar in contextul folosit de petent acest cuvant are sensul de a arata ca politistii locali din Bradu, in opinia sa, sunt niste persoane extrem de proaste.Referitor la termenul, a aratat ca acesta are in mod si mai vadit un caracter jignitor, termenul in sine reprezentand un termen depreciativ, peiorativ pentru un homosexual pasiv," si-au sustinut pozitia politistii locali.Acest caz a fost prezentat de portalul de specialitate " Legal Land" , iar motivarea Judecatoriei Pitesti este disponibila pe aplicatia www.rolii.ro.