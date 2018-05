Decizie definitiva: Instanta a redus penalitatile pe care orasul Constanta trebuia sa le plateasca firmei Polaris - de la 91 la 6,4 milioane de euro

Minuta

Cazul este fara precedent pe rolul instantelor judecatoresti, prin cuantumul urias al sumei pe care un oras ar putea sa o plateasca drept penalitati stabilite de instanta si nu pentru servicii.Banii reprezinta penalitati de intarziere, ca urmare a refuzului Primariei de a pune in executare o hotarare de instanta din 2012, care obliga Primaria Constanta la aplicarea coeficientului de inflatie.Eduard Martin si firma Polaris M Holding sunt judecati intr-un alt dosar la Inalta Curte: i-ar fi dat mita fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, intr-un caz privind incheierea contractului de salubrizare a orasului la un pret supraevaluat. Prejudiciul adus orasului ar fi de aproximativ 200 de milioane de lei."Fixeaza suma definitiva datorata de parata (municipiul Constanta- n.red.) reclamantei (Polaris M Holding- n.red.), cu titlu de penalitati de intarziere datorate pentru neindeplinirea obligatiei prevazute in titlul executoriu sentinta nr.2605/c.a/2012/ din data de 20 noiembrie 2012 (pronuntata in dosarul nr.1560/118/2012), pentru perioada 01 februarie 2013-15 decembrie 2015, la suma de 28.857.120 lei. Mentine restul dispozitiilor sentintei atacate care nu contravin prezentei decizii. Definitiva."