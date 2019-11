Dosarul Astra Asigurari: De ce fosta sefa a CSA a fost condamnata 3 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un caz cu prejudiciu de 800 milioane de lei

Condamnarile

Instanta: Infractiuni grave

Motivele supendarii executarii

Ziare.

com

Un caz mediatizat in care au fost judecate 10 persoane, iar prejudiciul estimat de procurorii DNA este de peste 800 de milioane de lei. In acest dosar a fost trimis in judecata si Dan Adamescu, dar procesul a incetat dupa decesul milionarului.Dupa trei ani de procese, Curtea de Apel Bucuresti a dat in iulie 2019 prima decizie. Angela Toncescu a fost condamnata la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu.In acelasi caz, judecatorii i-au mai condamnat pe doi fosti vicepresedinti ai CSA, Tudor Balta si Constantin Buzoianu, la cate 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Aceeasi condamnare, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, au primit trei membri ai Consiliului CSA: Dan Constantinescu, Daniela Popa si Corneliu-Silviu Moldoveanu.Instanta a decis achitarea a trei directori din cadrul CSA, cu mentiunea ca fapta pentru care au fost judecati nu este prevazuta de legea penala: Anabella Ruse, Marinela Nemes si Carmen-Gabriela Ivan.In plus,Intreaga minuta a Curtii de Apel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor. Cazul urmeaza sa ajunga, in faza de apel, pe masa Inaltei Curti.Curtea de Apel Bucuresti a atras atentia asupra gravitatii faptelor de care au fost gasiti vinovati fostii sefi ai CSA: ""Pe de alta parte, in procesul de stabilire a tratamentului sanctionator ce urmeaza a fi aplicat inculpatilor, nu poate fi ignorata durata de aproximativ 5 ani a procedurii judiciare desfasurate pana la acest moment in cauza (calculata de la data sesizarii din oficiu a organelor judiciare), precum si trecerea unui interval de timp de circa 11 ani, respectiv 7 ani, de la data comiterii faptelor, imprejurari ce vor fi valorificate de Curte, prin orientarea pedepselor la/spre minimul special instituit de lege pentru infractiunile savarsite", motiveaza judecatorii.De asemenea, instanta a avut in vedere si faptul ca cei implicati in acest caz s-au prezentat in fata organelor judiciare si au avut disponibilitatea de a da declaratii.", prezinta circumstantele atenuante Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii au motivat de ce in cazurile vicepresedintilor si membrilor CA al CSA au suspendat executarea pedepsei. Argumentul principl: colaborarea cu organele judiciare penale."In continuare, raportat la cuantumul pedepselor stabilite inculpatilor Balta Tudor, Buzoianu Constantin, Constantinescu Dan, Popa Daniela si Moldoveanu Corneliu-Silviu, mai mic de 4 ani inchisoare, la lipsa antecedentelor penale, apreciind, tinand cont de persoana condamnatilor (dupa cum s-a aratat, bine integrati din punct de vedere social, avand studii superioare) si de, ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acestia si, chiar fara executarea pedepselor, nu vor mai savarsi alte infractiuni, Curtea, in baza art. 86 indice 1 Cod penal (1969), va suspenda executarea pedepselor principale in cuantum de 3 ani si 6 luni inchisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de incercare de 5 ani si 6 luni", conchide instanta.