Dosarul "Portul Constanta": Fostul senator Mircea Banias si ceilalti 38 de inculpati, achitati definitiv de ICCJ

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatii Mihai Ciobanu, Cezar Stefan Dragutel si Ionut Marius Scriosteanu impotriva sentintei penale nr.236 din 22 martie 2016, pronuntata de ICCJ - Sectia penala, in dosarul nr.2540/1/2012.De asemenea, instanta i-a obligat pe apelantii intimati inculpati Mihai Ciobanu, Cezar Stefan Dragutel si Ionut Marius Scriosteanu la plata a cate 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.Decizia ICCJ este definitiva.In 22 martie 2016, instanta suprema a decis achitarea senatorul Mircea Banias, a fostului director al Directiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, a fostului secretar general al Ministerului de Interne Lauretiu Mironescu si a celorlalti 36 de inculpati din dosarul privind importuri ilegale in Portul Constanta, decizia nefiind insa definitiva.Dosarul a fost trimis, in 2 aprilie 2012, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, la instanta suprema, unde in cei patru ani au fost aproape 80 de termen de judecata.Dupa cinci amanari de pronuntare, instanta suprema a decis achitarea tututor celor 39 de inculpati, printre care senatorul Mircea Banias, Eugen Bogatu, fost director al Directiei Domenii Portuare, Laurentiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului de Interne, inspectori vamali, intermediari si reprezentanti ai unor firmeDecizia nu era definitiva si a fost contestata de procurorii DNA la Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Anchetatorii i-au acuzat pe cei 39 de inculpati din dosar ca, prin grupul infractional pe care l-ar fi constituit sau la care au aderat, au controlat activitatile de import-export din cadrul Directiei Vamale Constanta si au perceput diverse sume de bani pentru procesarea vamala a marfurilor, unele dintre acestea introduse ilicit.Printre acuzatiile din dosar erau cele de trafic de influenta, dare si luare de mita, evaziune fiscala, contraband, fals si uz de fals.Alaturi de Banias, Bogatu si Mironescu au fost judecati Liviu Adrian Durbac, fost sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si fost sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti, Cadir Sunai, fost director al Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamal Constanta, Claudiu-Constantin Olteanu, Liviu Costel Bratu, fosti adjuncti ai sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, ofiterul de politie Adrian Sorin Patrascu, fost comandant adjunct la Politia de Frontiera, si Ionut Marius Scriosteanu, sef al Biroului Vamal Slobozia.Potrivit procurorilor, timp de aproape un an, din mai 2010 pana in martie 2011, la institutiile vamale si portuare din Constanta a "functionat" o "retea de taxare ilicita" a containerelor, unele cu marfuri contrafacute. In schimbul acestor servicii, membrii gruparii ar fi cerut zillnic intre 250 de dolari si 13.000 de dolari pentru fiecare transport.