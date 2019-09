Dupa 5 ani de procese la Inalta Curte, dosarul lui Vlad si Mircea Cosma a fost declinat la Tribunalul Prahova

Ziare.

Exceptia necompetentei instantei a fost ridicata din oficiu de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte. Doi magistrati au fost pentru declinare, un al treilea a votat pentru respingerea acestei exceptii.Motivul declinarii:Tribunalul Prahova. Este vorba de o speta care este pe rolul Inaltei Curti din aprilie 2014, in perioada in care Vlad Cosma era deputat, mandatul parlamentar al acestuia a expirat in 2016.Initial, Inalta Curte a dat condamnari grele in acest caz, in care erau acuzatii foarte grave de coruptie: Mircea Cosma a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, iar Vlad Cosma la 5 ani de inchisoare. Sentinta a fost desfiintata in martie 2018 de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, iar dosarul a fost trimis la rejudecare.Faptul ca acest dosar este in faza de rejudecare este un argument ca procesul ar trebui sa continue la Inalta Curte, a explicat in sala de judecata procurorul DNA."Inalta Curte este competenta, deoarece aici s-a citit actul de sesizare al instantei ().," a pledat magistratul DNA.Procurorul a aratat ca, in momentul in care completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a desfiintat sentinta de condamnare, motivul nu a fost cel reprezentat de necompetenta instantei, ci un alt motiv de nulitate:."Pe de alta parte, aparatorii familiei Cosma au sustinut declinarea dosarului la Tribunalul Prahova.," a spus avocatul.