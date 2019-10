ELCEN a dat in judecata Primaria Capitalei pentru a recupera datoria RADET de 3,8 miliarde lei

Cum explica Primaria Capitalei tot acest haos

Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, a anuntat, vineri, ca la Tribunalul Bucuresti a fost inregistrata cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a Primariei Municipiului Bucuresti (PMB), prin care se solicita ca instanta sa dispuna obligarea PMB la plata creantei RADET catre ELCEN in cuantum de 3,83 miliarde de lei."In acest context, reamintim faptul ca PMB avea posibilitatea de a achita doar 1,1 miliarde de lei (suma rezultata in urma raportului de reevaluare a creantei, intocmit de un evaluator independent), adica la valoarea de piata a creantei estimata in cazul vanzarii fortate catre un potential cumparator", se arata intr-un comunicat.Administratorul considera ca PMB este principalul vinovat atat pentru situatia RADET, cat si pentru sumele restante acumulate de aceasta."Doamna Gabriela Firea a avut sansa de a intra in istorie. Daca ar fi avut cel mai mic interes pentru cetateni si pentru Capitala, putea rezolva inca de anul trecut problema termoficarii in Bucuresti. A avut la dispozitie multiple variante, insa a ales sa nu faca nimic.Chiar daca in mandatul doamnei Firea s-au acumulat doar o parte din datoriile totale ale RADET, intrucat a ales sa cheltuiasca banii bucurestenilor pe vouchere, vacante si reclame la companiile de stat, cu siguranta in acest mandat a definitivat distrugerea RADET si periclitarea situatiei economice a ELCEN", a spus Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant.Decizia vine in contextul in care RADET a fost infiintata de PMB, fiind o regie autonoma de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Totodata, pretul de vanzare al energiei termice catre populatie este stabilit de PMB, iar subventia pentru agentul termic este asumata tot de primarie."PMB nu a platit subventiile catre RADET, fapt ce a condus la acumularea de datorii ale RADET fata de ELCEN, compania care produce agentul termic si il livreaza catre RADET. Prin neplata subventiei, situatia financiara a RADET si, implicit, stabilitatea economica generala a companiei, au fost afectate substantial, pana la intrarea in insolventa si pronuntarea falimentului de catre instanta", se arata in comunicat.Saptamana trecuta, administratia Firea a tinut o conferinta de presa pentru a explica situatia in care se afla termoficarea Capitalei. Primarul general a declarat - asa cum a facut-o in repetate randuri, in ultima vreme - ca administratia sa face tot ce-i sta in puteri pentru a rezolva problemele termoficarii.In plus, Gabriela Firea a spus ca nu e sustenabila inlocuirea sistemului centralizat de termoficare cu centrale termice, din cauza ca n-ar avea cine sa monteze atat de multe, iar "familii intregi ar ajunge pe strada din cauza ca nu si-ar mai putea plati factura".Edilul sef s-a referit si la situatia financiara a termoficarii, sustinand ca a facut demersuri pentru ca RADET sa nu mai acumuleze, lunar, datorii la ELCEN. Aceste datorii se acumuleaza din ratiuni tehnice: ELCEN factureaza agentul termic catre RADET pe data de 6 ale lunii, iar Regia are nevoie de 10-11 zile pentru a strange datele de consum si a plati. Iar in aceste zile, se acumuleaza penalitati.Potrivit Gabrielei Firea, din suma pe care RADET o datoreaza ELCEN, cam o treime este alcatuita din astfel de penalitati si alte dobanzi si plati diverse.