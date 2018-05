Gradinita groazei: Despagubiri de 50.000 de euro pentru familiile copiilor; condamnari pentru educatoare si director

Ziare.

Astfel, directorul Eliza Pufleanu,pentru complicitate la infractiunea de purtare abuziva in forma continuata, iar pentru Cristina Manolache pedeapsa a fost marita de un an la un an si cinci luni de inchisoare pentru purtare abuziva in forma continuata, tot cu suspendare.Celelalte patru persoane judecate au ramas cu pedepsele primite de la Judecatoria Constanta in toamna anului trecut. Astfel, Cristina Alina Arma si Irina Petre au fost condamnate la cate un an de inchisoare, iar Georgiana Vierescu si Larissa Victoria Hercus au primit o pedeapsa de cate un an si jumatate de inchisoare, toate pentru purtare abuziva, pedepsele fiind cu suspendare.Curtea de Apel Constanta a modificat si cuantumul daunelor morale catre cele cinci parti civile din dosar.Decizia instantei este definitiva.Cele cinci educatoare si directoarea de la gradinita privata "Micul Regat" din Constanta au fost trimise in judecata in septembrie 2015, fiind acuzate ca ii bateau si umileau pe copii.Totul a iesit la iveala dupa ce un parinte a observat ca de cate ori se intorcea de la gradinita copilul sau era speriat si avea cosmaruri noaptea si a decis sa monteze un aparat de inregistrare intr-o jucarie.Ulterior, chiar pe imaginile de pe camerele de supraveghere ale gradinitei private s-a putut observa cum copiii erau agresati de catre femeile care ar fi trebuit sa aiba grija de ei, fiind loviti si amenintati.Educatoarele au spus in fata instantei ca nu sunt vinovate si ca nu i-au agresat pe copii.