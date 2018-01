Inalta Curte cere CSM sa organizeze interviul pentru sefia Sectiei Penale. Procesele unor politicieni ar putea fi blocate

Ce inseamna aceasta functie

ICCJ solicita Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM organizarea unei noi sedinte pana la data de 24 ianuarie, cand expira mandatul in curs, pentru discutarea candidaturii depuse. "Orice intarziere dupa aceasta data prejudiciaza bunul mers al activitatii Sectiei penale cu repercusiuni asupra actului de justitie", arata ICCJ.Reactia Inaltei Curti vine dupa ce CSM a amanat joi interviul, fara a da un nou termen, pe care judecatorul Mirela Popescu urma sa il sustina pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti. Este singura candidata pentru aceasta functie. Mirela Popescu ocupa aceasta functie din 24 ianuarie 2015.Inalta Curte a dat joi seara doua comunicate de presa, privind situatia sefei Sectiei Penale si deciziile luate de Colegiul de conducere in acest caz.Functia de sef al sectiei penale la ICCJ este una esentiala in agrenajul instantei.Presedintele sectiei este cel care administreaza aceasta sectie. Este cel care compune completurile de judecata. Apoi poate da linia directoare pe ceea ce inseamna practica unitara. In plus, aproba toate chestiunile administrative ale sectiei.Mirela Sorina Popescu conducea unul din cele doua complete de 5 judecatori de la Inata Curte. Este vorba de instantele care judeca definitiv dosarele in care sunt implicati ministri sau parlamentari.In acest moment, Completul 2 pe care-l prezideaza are spre solutionare mai multe dosare mediatizate: Gala Bute-Elena Udrea, contestatia lui Radu Mazare impotriva mandatului de arestare preventiva emis in lipsa, cazul CET Govora-Dan Sova, sau Sebastian Ghita-Iulian Badescu.Mirela Popescu are o experienta in magistratura de 24 de ani. Si-a inceput activitatea ca procuror la Parchetul Judecatoriei Gaesti. Din 1996 a devenit judecator la Tribunalul Arges. In perioada 2006-2009 a condus Curtea de Apel Pitesti, iar in 2010 a promovat la ICCJ.Mirela Popescu este cea care a decis arestarea fostului sef al DIICOT, Alina Bica. Ea a facut parte din completul de cinci judecatori care l-a condamnat pe George Becali, in dosarul "Portbagajul", la trei ani de inchisoare cu suspendare. De asemenea, magistratul l-a condamnat, alaturi de alte doua colege, pe senatorul Catalin Voicu la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru coruptie.Mirela Popescu a facut parte si din completul care a mentinut condamnarea la sase ani de inchisoare cu executare a fostului procuror Nelu Carpen.Numirea in functia de presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Potrivit legii aflate inca in vigoare, presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii care au functionat la ICCJ cel putin doi ani.