Inalta Curte decide astazi daca suspenda executarea pedepselor in cazul mai multor VIP-uri

Aproximativ 20 de fosti ministri, fosti parlamentari sau fosti directori din companii de stat au deschis procese in care cer anularea condamnarii si rejudecarea apelurilor. Cei mai multi cer si suspendarea executarii pedepselor, pana la rejudecarea apelurilor.Primii care au cerut acest lucru au fost avocatii fostului ministru al Energiei Constantin Nita, condamnat definitiv la patru de ani de inchisoare pentru luare de mita. Fostul ministru a facut o cerere de contestatie in anulare impotriva sentintei definitive.Avocatii acestuia au cerut astazi admiterea in principiu a cererii si suspendarea executarii pedepsei. "Un om se afla din luna iunie 2018 in penitenciar. In baza unei hotarari definitive. Numai ca acea hotarare definitiva, dupa pronuntarea deciziei CCR, este de notorietate, lovita de nulitate. Este nulitate absoluta. Este gresita componenta instantei. Este nulitate care poate fi invocata oricand", a spus avocatul Dan Lupascu.Potrivit acestuia, instanta de apel, completul de 5 judecatori care l-a condamanat pe Nita, nu a fost compusa potrivit legii. "Noi suntem in termenul de exercitare a contestatiei in anulare. Deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea", subliniaza avocatul."Nu mai exista niciun temei sa execute o pedeapsa aplicata in baza unei hotarari nule. Are o situatie medicala extrem de grava, direct dependenta de conditiile de detentie, acum este inchis la Miercurea Ciuc, a fost mutat de mai multe ori", si-a continuat pledoaria avocatul.Procurorul DNA arata ca aceste contestatii in anulare se aplica doar in cazurile unor vicii de procedura penala, nu si in ce priveste modul de desemnare a judecatorilor.El a pus concluzii de respingere a contestatiei in anulare si de suspendare a executarii.Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a fost condamnat, in iunie 2018, de magistratii instantei supreme, la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Sentinta este in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.