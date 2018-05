Inspectia Judiciara face control privind dosarele de mare coruptie la toate instantele, inclusiv la ICCJ

Ziare.

Sunt vizate dosarele in care inculpati sunt persoane care ocupa functii de demnitate publica si cele in care valoarea prejudiciului este de peste 50.000 de lei."Inspectia Judiciara va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instantelor judecatoresti in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie", transmite IJ.Verificarile vor viza dosarele avand ca obiect atat infractiuni de coruptie, cat si infractiuni asimilate acestora, pentru care fie inculpatii sunt persoane ce ocupa functii de demnitate publica cum ar fi parlamentari, ministri, secretari de stat, conducatori ai autoritatilor administrative centrale, prefecti, consilieri judeteni etc., fie valoarea prejudiciului este mai mare de 50.000 lei.De asemenea, vor fi avute in vedere dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de stadiul procesual, inclusiv cele care, desi nu se mai afla efectiv pe rolul instantelor de judecata, nu au fost inca solutionate definitiv (dosare in curs de motivare a hotararilor judecatoresti, aflate in termenul legal de exercitare a cailor de atac sau care urmeaza a fi inaintate instantei de control judiciar sau altei instante), precum si dosarele care sunt susceptibile de exercitarea recursului in casatie.Raportul de control va fi intocmit pe baza referatelor de control intermediare (10 septembrie 2018, pentru primul semestru, si la 31 ianuarie 2019, pentru cel de al doilea semestru) si va fi inaintat Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pana la 19 aprilie 2019.