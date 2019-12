Instantele din Prahova si Galati anunta ca suspenda activitatea, din cauza eliminarii pensiilor speciale

Ziare.

Potrivit Tribunalului Galati, Adunarea Generala a Judecatorilor Galati, convocata vineri a decis suspendarea activitatii instantei si solutionarea doar a cauzelor urgente, respectiv cele stabilite de aplicatia Ecris si de hotarari ale Colegiului de Conducere, precum si pronuntarea cauzelor ramase in pronuntare in aceasta perioada.Suspendarea intra in vigoare vineri si este valabila "pana la renuntarea publica de catre Guvern a modalitatii de aplicare si calculare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, precum si cu privire la eliminarea pensiilor de serviciu, atat pentru judecatori, cat si pentru personalul auxiliar de specialitate".Potrivit comunicatului transmis de Tribunalul Galati, Adunarea Generala a Judecatorilor Galati este de acord ca pensia in plata a personalului din justitie nu ar trebui sa fie mai mare decat salariul avut anterior pensionarii.Totodata, judecatorii din Galati solicita CSM sa adopte o pozitie cu privire la masurile fiscale propuse in ultima perioada, urmand sa se dispuna convocarea tuturor Adunarilor Generale ale Judecatorilor ale instantelor din tara pentru adoptarea unei forme unitare de protest.De asemenea, prin hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova, s-a stabilit ca, incepand de vineri, activitatea de judecata sa fie suspendata "ca urmare a propunerilor legislative de natura sa afecteze independenta sistemului de justitie si pentru eliminarea imixtiunilor politice".Si in acest caz vor fi solutionate cauzelor urgente."Durata suspendarii, decisa prin Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova, va fi reevaluata la inceputul lunii ianuarie 2020 in functie de respectarea climatului de independenta necesar infapturirii actului de justitie in conditii optime si in beneficiul cetatenilor", spun reprezentantii Tribunalului Prahova.Curtea de Apel Bucuresti anunta, oficial, ca incepand de luni suspenda pe termen nedeterminat activitatea instantei in cazul in care Guvernul isi mentine intentia de a taia drepturile salariale ale magistratilor. Exceptie fac masurile preventive.Adunarea Generala a judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti, intrunita in sedinta de vineri a dezbatut intentia Guvernului de a "afecta stabilitatea financiara a magistratilor".