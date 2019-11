Judecatorii Inaltei Curti cer amendarea legii SS si vor sa se pensioneze anticipat

Cele 4 intrebari

Raspunsurile ICCJ

Magistratii ICCJ au raspuns in aceasta seara celor patru intrebari adresate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Amintim ca Predoiu a solicitat, miercuri, magistratilor din Romania un punct de vedere legat de patru teme majore privind Justitia din Romania: pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecatori, noul ciclu temporal de scolarizare la INM si daca se impune desfiintarea SS.1. Schema de pensionare anticipata a magistratilor. S-ar impune sau nu prorogarea intrarii in vigoare a acesteia? S-ar impune sau nu abrogarea acesteia?2. Trecerea la completuri de 3 judecatori in apel. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.3. Noul ciclu temporal de scolarizare la INM. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.4. Sectia pentru Investigarea Infractiunilor Speciale din Justitie. Se impune desfiintarea acesteia prin abrogarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si revenirea la status quo ante? Se impune amendarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si in ce sens anume?Sefa Inaltei Curti nu a facut o adunare generala ca sa supuna la vot aceste intrebari, ci a recurs la o consultare."In acest context au fost consultati toti judecatorii ICCJ prin intermediul presedintilor de sectie, care au procedat la comunicarea adresei MJ catre judecatori, precum si discutii individuale. Presedintii de sectii au comunicat rezultatul consultarilor", arata comunicatul ICCJ.In urma centralizarii rezultatelor, majoritatea opiniilor exprimate au fost:1. de mentinere a dispozitiilor privind pensionarea anticipata a magistratilor.2. de abrogare a trecerii la completuri de 3 judecatori in apel3. de abrogare a prevederilor referitoare la noul ciclu temporal de scolarizare la INM4. In privinta Sectiei Speciale, de amendare a prevederilor legale care reglementeaza activitatea acesteia (insa nu se spune in ce fel sa se schimbe legea).Raspunsul a fost transmis catre Ministrul Justitiei.Anterior, 130 de parchete si instante din tara , in care in ultimele zile s-au intrunit Adunarile Generale ale magistratilor, s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, au precizat surse judiciare pentru Ziare.com.Adunarea generala a judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, considerata fieful sefei CSM, Lia Savonea, si-a impartit voturile in cazul Sectiei Speciale: 75 de judecatori au fost pentru reformarea acestei structuri de parchet, 62 pentru desfiintarea acesteia si 29 pentru mentinerea SS, potrivit unor surse judiciare.Pe de alta parte, trei instante au votat in majoritate, in adunarea generala, mentinerea Sectiei Speciale, explica surse judiciare citate de Ziare.com: Curtea de Apel Oradea, Curtea Militara de Apel Bucuresti si Judecatoria Hunedoara.