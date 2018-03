O femeie din Iasi trebuie sa ii plateasca daune morale fostului sot, dupa ce a aflat pe Facebook ca a fost parasit

Ziare.

O femeie din Iasi a fost obligata de magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi la plata unor despagubiri morale in valoare de 2.000 de lei, in urma divortului de fostul sot, care a aflat de pe Facebook ca sotia a decis sa il paraseasca.Decizia Judecatoriei Iasi nu este definitiva si poate fi contestata.Totul a pornit in urma cu aproximativ un an, cand femeia a plecat din locuinta comuna, iar sotul a aflat de pe reteaua de socializare ca aceasta ar fi plecat in strainatate cu un alt barbat.Femeia care isi parasise domiciliul conjugal a postat pe Facebook fotografii impreuna cu cel cu care plecase in strainatate, spunand ca au o relatie.In fata instantei, barbatul a sustinut ca nu au existat neintelegeri intre ei doi, insa femeia a afirmat ca ar fi fost agresata, dar nu a reusit sa dovedeasca acest lucru."Clientul meu s-a consumat foarte mult si a cazut in depresie, am depus la dosar si inscrisuri medicale care atesta acest lucru. Din aceasta cauza, el a facut tratament de specialitate peste sase luni, iar, mai apoi, a avut nevoie de consiliere psihologica", a declarat, vineri, avocatul Paula Alina Lupu, care il reprezinta pe reclamant.Potrivit acesteia, in fata instantei, femeia a venit insotita de barbatul cu care se afisase pe pagina de Facebook si a recunoscut ca a inceput o noua relatie cu acesta chiar in timpul casatoriei."Noi am solicitat divortul din culpa exclusiva a paratei si daune de 4.000 de lei. Cert este ca e prima hotarare de acest gen data in instantele iesene. Spetele de genul acesta ridica probleme deosebite de ordin probatoriu, motiv pentru care ma bucur ca am reusit sa obtinem la Iasi prima hotarare prin care s-au acordat daune morale in urma desfacerii casatoriei.Desi suma acordata este modica, pentru clientul meu reprezinta o compensatie pentru suferinta psihica si afectiva care i-a fost cauzata, o recunoastere a faptului ca situatia in care a fost pus a fost una injusta", a mai spus Paula Alina Lupu.Cei doi ieseni erau casatoriti de aproximativ doi ani si nu aveau copii.