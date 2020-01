O judecatoare acuzata de coruptie a plans 10 minute in fata Inaltei Curti, pentru ca i s-au confiscat 48.000 de euro

Curtea de Apel a confiscat banii

Lacrimile din sala de judecata

E vorba despre un proces inedit, pentru ca in momentul trimiterii in judecata a Elenei Burlan-Puscas, acuzata de patru infractiuni de luare de mita, procurorii DNA au clasat doua infractiuni de trafic de influenta, deoarece faptele s-au prescris.DNA o acuza ca a luat 20.000 de euro, respectiv 28.000 de euro de la rudele unor arestati pentru a-i pune in libertate.Asa ca procurorii DNA au cerut confiscarea acestor sume de bani. Pentru ca intre timp s-a operationalizat Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), demersul in instanta a fost initiat de aceasta unitate de parchet.Trebuie precizat ca solicitarea de confiscare este facuta separat de procesul in care Elena Burlan Puscas este judecata pentru luare de mita, caz aflat tot pe rolul Curtii de Apel Bucuersti.Curtea de Apel Bucuresti a decis, in prima instanta, confiscarea celor 48.000 de euro, dar judecatorul a contestat decizia la Inalta Curte.La termenul de joi, aparatoarea acesteia, avocata Alice Draghici, a cerut sa fie desfiintata decizia Curtii de Apel Bucuresti si sa respinga cererea DNA/SS de confiscare a banilor. Avocata a sustinut ca denuntatorii din acest dosar sunt persoane interesate, care au facut denunturi pentru a primi o reducere a pedepsei. Potrivit acesteia, nu sunt probe care sa sustina acuzatiile DNA.Pe de alta parte, procurorul DNA a cerut respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata.In ultimul cuvant, in fata judecatorilor, Elena Burlan-Puscas a izbucnit: Stiu ca am primit deja o eticheta. Am ajuns in situatia sa ma rog ca cineva sa se aplece asupra dosarului si sa-l citeasca cu atentie. Nu mi s-au respectat drepturi. Procurorul nu s- a deranjat sa ma intrebe cu privire la vreo infractiune de trafic de influenta pentru a formula aparari.A fost momentul in care a izbucnit in lacrimi. Acaesta a plans aproape 10 minute, in timp ce sustinea ca acuzatiile aduse de DNA nu se sustin. Mai mult, ea a declarat ca, in momentul in care denuntatorii au spus ca ar fi primit banii, ea se afla in Austria."Nu ma aflam in tara. Mi se pare absurd ca cineva sa sustina ca am savarsit infractiuni, eu aflandu-ma la acel moment la 1.500 km distanta de tara," a spus aceasta, cu ochii in lacrimi.Elena Burlan-Puscas sustine ca a ajuns in situatia in care trebuie sa produca probe pentru dovedirea nevinovatiei: "Este crunt si cand dovedesc sa nu se uite nimeni.""Nu am platit 20 de ani credite la banci ca cineva sa-mi ia banii pentru ca cineva a aruncat niste sume in declaratii. Sunt niste sume exorbitante," a spus aceasta plangand.La finalul sedintei, Elena Burlan-Puscas a cerut scuze instantei pentru ca a plans in sala de judecata.