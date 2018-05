Protest in Justitie fata de amputarea Codurilor Penale: La Judecatoria Piatra Neamt se intrerupe activitatea

Decizie luata in unanimitate

Protestul magistratilor de la Judecatoria Piatra Neamt va dura pana pe 18 mai, zi in care va avea loc o noua sedinta a adunarii "pentru a evalua necesitatea initierea unor forme de protest mai severe". Adunarea Generala a mai decis sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru ca acesta sa exprime un punct de vedere public privitor la initierea acestor amendamente, "fara a fi respectate procedurile de consultare a acestui organism".Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt a luat aceasta decizie pe 9 mai, cu unanimitate de voturi.Potrivit unui comunicat, magistratii "isi exprima in mod ferm dezacordul si ingrijorarea in legatura cu proiectele legislative de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala aflate in dezbatere publica, al caror continut denota o involutie in crearea unui sistem de justitie penala modern si o denaturare a scopului procesului penal si a politicii penale a statului."Judecatorii de la Piatra Neamt au aratat ca in randul amendamentelor propuse se numara, intre altele, si cele care privesc introducerea a doua noi articole in Codul Penal (art.2801 si art.2802), care modifica incadrarea unor fapte din unele care ar putea atrage cel mult raspunderea disciplinara in unele din sfera ilicitului penal, respectivsiPotrivit Adunarii Generale, aceste amendamente "induc publicului larg ideea ca magistratii judecatori si procurori constituie un fenomen infractional extrem de periculos, ale caror fapte sa fie sanctionabile cu pedeapsa inchisorii cuprinsa intre 8 si 15 ani, respectiv intre 3 si 7 ani, in conditiile in care aceste limite sunt aproape egale sau chiar mai ridicate decat cele prevazute de lege pentru infractiuni deosebit de grave cum sunt cele de omor si viol".Magistratii mai arata ca in acest caz lipseste orice argumentare privind necesitatea adoptarii unor astfel de incriminari, "s-a apreciat ca ar fi necesara incriminarea unor fapte ce vizeaza in mod strict o anumita categorie socio-profesionala".I.S.