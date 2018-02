Situatie incredibila in tribunalele arhipline din Prahova, unde dosarele stau pe jos si sunt carate cu cosul de la supermarket

Birourile, la fel de aglomerate

Dosarele, tinute pe holuri

Judecatorii se plang ca stau inghesuiti in birouri mici,, iar, pe dulapuri sau in fisete amplasate pe hol.In 2013, Tribunalul Prahova si Judecatoria Ploiesti s-au mutat, cu chirie, intr-o cladire din centrul Ploiestiului, dupa ce imobilul in care au functionat instantele a intrat intr-un amplu program de reabilitare din cauza starii deplorabile in care se afla.Cladirea in care isi desfasoara acum activitatea cele doua instante este, insa, extrem de mica, iar spatiul insuficient pentru desfasurarea activitatii."La acest moment, spatiul este insuficient pentru ca si in masura in care am putea ocupa din locurile libere de judecatori, practic nu mai exista locuri unde am putea sa organizam birouri, evident planificarea sedintelor de judecata este afectata. Este nevoie de a planifica mai multi timpi de judecata, ceea ce afecteaza nu numai activitatea noastra, ci si interesul justitiabilului care este derutat, am putea spune, vizavi de ora la care sa se prezinte, durata sedintei de judecata", a spus judecatorul Tribunalului Prahova, Gabriela Mihai.Numarul salilor de judecata este mic, la fel si camerele ce servesc drept birouri. De exemplu, in sala unu,, iar"Nu putem planifica sedinte de judecata mai multe sau in raport de prevederile Codului de Procedura Civila care au tot fost amanate tocmai din lipsa spatiului privind camerele de consiliu, care ar fi permis programarea pe ore a dosarelor, ceea ce ar fi insemnat ca justitiabilul sa nu mai astepte sa-i vina randul", mai spune Mihai.Judecatorul adauga ca se lucreaza si sambata si duminica pentru a fi in termen cu lucrarile.Gabriela Mihai atrage atentia ca nu numai in salile de judecata este aglomeratie, ci si in birouri."Spatiul insuficient duce la alocarea, pentru fiecare birou, a unui numar mare de persoane. Suntintr-un spatiu care este mult prea mic, ceea ce afecteaza capacitatea de munca, puterea de concentrare, viteza de lucru si ce ne intereseaza cel mai mult, calitatea hotararilor, modul de studiu al dosarelor.", a mai spus Gabriela Mihai.La randul sau, Gabriela Niculae, grefier arhivar sef la Tribunalul Prahova, spune ca din lipsa de spatiu, dosarele sunt tinute pe holuri, in fisete, in dulapuri, prin birouri, pe jos, fiind folosit orice spatiu."La Tribunalul Prahova exista o incarcatura mare de dosare, ceea ce genereaza un volum foarte mare de munca si care implica efectuarea de ore suplimentare. Activitate intensa o are si compartimentul Arhiva-Registratura, Tribunalul avand dosare foarte complexe, voluminoase, iarintre termenele de judecata.Cel mai mare, voluminos dosar cuprinde 1.606 de volume si a fost transportat cu un camion special. Se afla depozitat intr-o arhiva separata, deoarece spatiul de aici in niciun caz nu ne permite acest lucru", spune Gabriela Niculae.Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Prahova, Alina Anton, in 2017, Tribunalul Prahova a avut o medie de"Rata de solutionare a fost una foarte buna, in sensul ca am inregistrat un procent de operativitate de 111%, fata de dosarele intrate, motiv pentru care ne-am aflat in top trei, dupa Tribunalul Militar Timisoara si Tribunalul Gorj, instante care au un volum de activitate mult mai mic decat al nostru. In 2017, au fost 38 de judecatori, fata de 54 cat prevede organigrama", a declarat Anton.Potrivit acesteia, Tribunalul Prahova si Curtea de Apel Ploiesti ar urma sa functioneze in noul Palat al Justitiei, a carei constructie a inceput in 1996 si care ar urma sa fie gata in luna mai a acestui an.Judecatoria Ploiesti ar urma sa se mute in cladirea in care a functionat pana acum 6 ani si care a fost reabilitata.