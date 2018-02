Unul dintre condamnatii in dosarul Uioreanu e dat in urmarire: E plecat in concediu, dar nu stie nimeni unde

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Gina Pop, a declarat, joi, ca in cazul lui Ioan Bene a fost ridicata masura controlului judiciar inca din decembrie 2015, iar ieri "a fost dat in urmarire nationala deoarece nu a fost gasit la domiciliu pentru punerea in aplicare a mandatului de executare a pedepsei".Avocatul lui Ioan Bene, Mihai Neamtu, a declarat, joi, ca omul de afaceri este plecat "in concediu", acesta neputand preciza daca este in tara sau in strainatate.Conform procedurii legale, politistii efectueaza cercetari, iar in cazul in care apar indicii temeinice ca persoana vizata s-ar sustrage mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea va fi sesizata instanta pentru a dispune emiterea unui mandat european de arestare.Uioreanu si Pogacean au fost introdusi, de miercuri, in Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare, respectiv 3 ani de inchisoare.Prin aceeasi decizie, Ioan Bene a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru dare de mita.Ioan Bene conduce mai multe firme care au derulat proiecte cu Consiliul Judetean Cluj, printre care cel de construire a noii piste de 3.500 de metri a Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj. Acesta are in derulare si proiecte imobiliare, dar este si cumparatorul fostului hotel "Continental" din centrul municipiului Cluj-Napoca, pe care vroia sa il reabiliteze.Bene mai este cercetat si intr-un alt dosar de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.