Actorul Florin Busuioc a fost externat. Are doua stenturi la inima

In perioada in care a fost spitalizat, Florin Busuioc a fost supus unor proceduri de montare a doua stenturi. Aceleasi surse arata ca actorul trebuie sa urmeze un tratament antiagregant, pentru prevenirea accidentelor vasculare.Actorul Florin Busuioc a suferit, in data de 6 noiembrie, un infarct miocardic , dupa un spectacol la Craiova. A fost dus de urgenta la Spitalul de Urgenta din oras, unde a fost supus unei interventii chirurgicale de montare a unui stent.A doua zi, pe 7 noiembrie, actorul a fost transferat la Institutul pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu".