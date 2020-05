Ancheta a Politiei din Botosani dupa ce mai multe cadre medicale internate in spital s-au distrat intr-un salon

Ziare.

com

Imaginile cu cele zece persoane au fost postate pe retelele de socializare, iar reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani s-au autosesizat.Ancheta se desfasoara in rem, urmand ca fiecare persoana participanta la actiunea respectiva sa fie identificata si audiata."Ne-am sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. In continuare se efectueaza cercetari pentru aceasta fapta, urmand ca in functie de rezultatul acestora sa fie dispuse masuri conform prevederilor legale", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Botosani, Delia Neniscu.Imaginile video aparute pe retelele de socializare surprind mai multe persoane care parodiaza piesa "Hai la Botosani!", intepretata de trupa "Fetele din Botosani".