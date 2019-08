MAI: Peste 42.000 de permise au fost ridicate in sezonul estival. Creste numarul soferilor aflati sub influenta etnobotanicelor

Interventii la 212.000 de evenimente

El a precizat ca in timpul sezonului estival s-a inregistrat si o crestere a persoanelor depistate in timp ce conduceau sub influenta substantelor psihoactive.Georgian Dragan a declarat vineri, in statiunea Mamaia, ca lucratorii MAI au intervenit in acest sezon estival la 212.000 de evenimente."In perioada sezonului estival, lucratorii MAI au intervenit la aproximativ 212.000 de evenimente si. In aceasta perioada a sezonului estival aici, pe litoral, au fost detasati 182 de politisti si 132 de cadre din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului prin scaderea timpilor de interventie la evenimentele sesizate. In aceasta perioada, politistii si jandarmii au asigurat masurile de ordine la aproximativ 10.000 de manifestatii publice", a afirmat purtatorul de cuvant al MAI.El a mentionat ca, in timpul sezonului,De asemenea, au fost retinute 42.000 de permise de conducere si s-a inregistrat si o crestere a depistarii persoanelor care conduc sub influenta substantelor psihoactive."S-a constatat o usoara crestere a depistarii persoanele care conduc sub influenta substantelor psihoactive si nu numai,In perioada sezonului estival au fost retinute 42.000 de permise de conducere, cu 20 la suta mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea, 6.600 au fost retinute pentru consumul de alcool si conducere sub influenta alcoolului", a afirmat Georgian Dragan.El s-a referit si la minivacanta de Sfanta Maria, spunand ca in aceasta perioada 21.000 de lucratori MAI asigura masurile de ordine si siguranta publica.In aceasta perioada, Politia Romana actioneaza in strada prin politistii rutieri, 1.250 la numar. Acestia folosesc si celepentru depistarea celor care calca pedala de acceleratie mai mult decat este cazul."Politistii rutieri beneficiaza si de sprijinul Inspectoratului General de Aviatie, aeronave ale acestui inspectorat survoleaza traseele aglomerate, la bordul aeronavelor se afla un politist rutier care transmite informatii utile colegilor de la sol", a mai declarat Georgian Dragan.