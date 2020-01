Schimbari la MAI: directorul de la Contrainformatii, imputernicit sa conduca Directia Generala de Protectie Interna

Ziare.

Directorul Directiei Contrainformatii, Tiberiu - Silviu Dumitrache, a fost imputernicit sa exercite functia de director general al Directiei Generale de Protectie Interna a MAI, incepand de luni."Cu aceeasi data, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, domnul colonel Tiberiu - Silviu Dumitrache, directorul Directiei Contrainformatii, a fost imputernicit sa exercite functia de director general al Directiei Generale de Protectie Interna a MAI", a transmis MAI.Ofiterul are o vechime de peste 14 ani in activitatea de informatii si protectie interna si a ocupat mai multe functii de executie si de comanda in cadrul DGPI.