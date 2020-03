Un lider al politistilor critica propunerile ministrului Vela: Sunt nedemocratice si imi amintesc de Ceausescu

Fragmentul de proiect de OUG prin care MAI vrea sa elimine obligatia transparentei decizionale pentru actele normative adoptate in stare de urgenta

Inainte de toate, Emil Pascut critica intentia ministrului Marcel Vela de a elimina - pe durata starii de urgenta - obligatia legiuitorului de a posta, in transparenta decizionala, actele normative pe care urmeaza sa le adopte.Aceasta propunere figureaza intr-un proiect de OUG postat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI)."Poate or fi unii care apreciaza ideea. Mie mi se pare insa ca ma intorc in timp, pe vremea lui Ceausescu. Mai ales ca observ si cum restrange Vela, putin cate putin, prin proiecte de OUG nascute din frustrarile si ignorantele unor incompetenti din aparatul central al MAI, unele drepturi esentiale ale politistilor si ale cetatenilor in general (a se vedea tentativa de renuntare la dialog social si transparenta decizionala) care nu au o justificare legitima in "starea de urgenta".Daca e urgenta, reduci perioadele de dialog si transparenta, dar nu elimini complet aceste obligatii ale institutiilor publice. Pentru ca ele sunt mecanisme esentiale de guvernare democratica, de protectie a cetatenilor impotriva abuzului statului. La ele nu se renunta. Decat daca dormi sub perna cu poza lui Ceausescu", se arata intr-un mesaj semnat de Emil Pascut si postat pe pagina de Facebook a Sindicatului Diamant.In plus, liderul sindical sustine si ca e ilegal sa ii obligi pe politisti sa difuzeze imnul de stat pe strazi, in perioada starii de urgenta. De ce? Din cauza ca in legislatie sunt enumerate situatiile in care se poate difuza imnul. Iar starea de urgenta nu se numara printre ele.Mult mai inspirat ar fi sa luam exemplul italienilor care au difuzat cantece ale lui Toto Cutugno si ale cuplului Albano si Romnina Powers si sa punem si noi, in difuzoare celebra melodie "Hai acasa!" a lui Gil Dobrica.Iata, pe larg, argumentele lui Emil Pascut:"Continutul si conditiile de utilizare ale imnului isi gasesc reglementare in Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice.Potrivit legii susmentionate:Art. 10. - Imnul national al Romaniei se intoneaza:a) la festivitatile si ceremoniile oficiale nationale, precum si la ceremoniile oficiale cu caracter international;b) la deschiderea si inchiderea emisiunilor statiilor "Radio Romania" si "Televiziunea Romana", in interpretare vocala;c) cu prilejul vizitelor intreprinse in Romania de sefi de stat si de guvern;d) in cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;e) pe stadioane si alte baze sportive, cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive oficiale internationale in care este reprezentata Romania;e1) pe stadioane si alte baze sportive, cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive oficiale de nivel national doar la finala unei competitii sau, dupa caz, la turneul final, pentru toate categoriile de varsta;05/05/2017 - litera a fost introdusa prin Lege 91/2017.f) la deschiderea fiecarei sesiuni a Camerelor Parlamentului;g) la inceputul programului zilnic in scolile primare si gimnaziale.Art. 11. - Imnul national al Romaniei poate fi intonat si la alte manifestari festive organizate in unitati de invatamant sau alte institutii de cultura.Potrivit art.20: Cetatenii sunt datori sa manifeste respect fata de drapelul si imnul national al Romaniei si sa nu comita nici un act prin care s-ar aduce ofensa acestora.Potrivit art.21: La ceremoniile de arborare a drapelului, precum si la intonarea imnului national, cu prilejul solemnitatilor, asistenta va sta in picioare, barbatii se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.Reamintesc ca in activitatea administratiei publice, principiul legalitatii inseamna ca organele publice nu fac decat acele acte si operatiuni juridice prevazute de lege. Este interzis ca organul public sa actioneze in afara legii. Principiul 'este permis ce nu este interzis' este un principiu de drept civil si nu un principiu al dreptului public.Dupa cum se vede din ipotezele enumerate limitativ la art 10 si 11 din lege, ordinul MAI nr. 54 din 2020 nu are un suport legal in Legea 75/1994. Adica e in afara legii.Ceea ce, se pare, nu reprezinta problema pentru capetele patrate din aparatul central, care considera ca 'starea de urgenta' a tras pe dreapta toate legile din tara si ca e libertate neingradita de reglementare ministeriala, sub paravanul art. 7 (5) din OUG 30/2007 (o biata norma de trimitere la legea care contine reglementarea substantiala si care trebuie indicata obligatoriu, impreuna cu art. 7 (5) din OUG 30/2007!).'Starea de urgenta' nu e Vestul salbatic, domnilor doamnelor si domnisoarelor din aparatul central al MAI care elaborati ordine de ministru! Nu va mai uitati atat la filme, ca realitatea e alta. Puneti mana pe carte sau iesiti langa colegii vostri in strada. Ca sa fiti cu adevarat utili de criza, nu de alta!".