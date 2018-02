Doua persoane au murit in urma unei avalanse in Italia

Ziare.

O a treia persoana, care schia impreuna cu cele doua victime in apropierea partiei, a fost salvata si transportata cu elicopterul la spitalul L'Aquila, aceasta suferind leziuni minore, a indicat sursa.Campo Felice este una dintre statiunile de mici dimensiuni preferata de locuitorii din Roma, situata in Abruzzo, in centrul tarii traversat de Muntii Apenini.