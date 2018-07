Efectele ploii de marti: Interventii in aproape 100 de localitati si 141 de oameni evacuati

Ziare.

"In cursul zilei de astazi, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru limitarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice in municipiul Bucuresti si 98 localitati din 23 judete (...) . Pompierii si jandarmii au actionat pentru evacuarea apei din 33 case, 340 curti, 94 subsoluri si pentru curatarea a 7 drumuri si 38 fantani. Cele mai multe interventii au avut loc in judetele Arges, Gorj si Valcea unde a fost emis cod rosu de inundatii. Dupa emiterea codului rosu, comitetele judetene pentru situatii de urgenta de la nivelul celor trei judete s-au reunit de urgenta pentru dispunerea masurilor de prima necesitate in contextul emiterii codului hidrologic", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului de Interne.Potrivit sursei citate, in cursul zilei de marti s-a luat decizia evacuarii preventive a 141 de persoane din orasul Babeni din judetul Valcea, dupa ce raul Bistrita a rupt un dig de protectie. Persoanele evacuate au fost cazate la rude. De asemenea, pentru prevenirea revarsarii apelor, jandarmii si pompierii au ridicat sase diguri temporare in judetul Sibiu si actioneaza pentru constructia unuia in judetul Bacau."Traficul rutier este inchis pe DN7D in zona localitatii Titesti si pe doua drumuri judetene (DJ 678G si DJ 659) din judetul Arges, iar pe doua drumuri nationale (DN 64 si DN65C) din judetul Valcea si un drum judetean (DJ 703D) din judetul Olt circulatia se desfasoara ingreunat sau cu restrictie de tonaj. Nu sunt persoane izolate si nu au fost semnalate cazuri medicale care sa nu poata fi solutionate din cauza fenomenelor hidro-meteorologice. Potrivit raportarii distribuitorilor de energie la acest moment au fost remediate toate problemele cu alimentarea cu energie electrica", mai precizeaza MAI.Reprezentantii institutiei mai arata ca, in municipiul Bucuresti, in Sectorul 3 s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte, doua subsoluri de bloc si de pe patru strazi, precum si pentru inlaturarea unui copac cazut pe doua masini. In Sectoarele 1 si 6 s-a actionat pentru ridicarea a doi copaci cazuti pe carosabil."In judetul Arges, jandarmii si pompierii au intervenit in 9 localitati in care s-au inregistrat probleme din cauza precipitatiilor abundente. Totodata, efectivele MAI au evacuat apa care a inundat case, curti si subsoluri din sapte localitati din judetul Gorj", mai spune Ministerul.Vezi si Ploile fac prapad: case inundate, oameni si animale evacuate si cod rosu de inundatii (Foto&Video)