O Romanie normala, fericita, cu buna-credinta sau aproape de fiecare roman? Cum au compromis candidatii campania pentru primul tur Interviu

Cum a aratat campania electorala, prin filtrul specialistului in comunicare? Ati retinut ceva notabil, a fost vreo strategie de imagine care sa va fi surprins?

E un vuiet cumva unanim, un repros ca a fost o campanie fara dezbateri electorale relevante. Candidatii, mai ales cei cotati cu sansa de a intra in turul doi, nu s-au confruntat. E aici o strategie? E si un deficit democratic?

Care au fost temele mari de pe agenda si cum evaluati pozitionarea candidatilor fata de acestea?

Pentru o Romanie normala, Fericiti in Romania, Alaturi de fiecare roman, Cu buna-credinta pentru Romania, Respect, educatie, performanta - acestea sunt sloganurile electorale ale principalilor candidati, ma refer la pozitia in sondaje. Ce va spun ele? Se adreseaza unui electorat real sau sunt mai degraba niste bife, figuri de stil?

In campaniile din ultimii ani din Europa si SUA s-a vorbit despre prezenta Rusiei. Putem decela in campania prezidentiala de la Bucuresti vreo imixtiune a Rusiei pe agenda? Teme, tehnici?

Am rugat-o pe, sa faca o analiza succinta a mesajelor si pozitionarilor principalilor candidati, cu doua zile inainte de primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale.Notabila in aceasta campanie electorala este tacerea ideilor.Candidatii au monologat, fiecare pe culoarul sau, pentru alegatorii sai. Stridente au fost multe, forme fara fond, populisme si nationalisme ieftine. Stau si ma intreb daca aceste mesaje au fost testate inainte de a fi lansate sau au improvizat cu totii.Pentru Klaus Iohannis cu siguranta este o strategie de campanie, menita sa-i previna erodarea si sa dea platforma contracandidatilor sai, pentru ca el este cel mai bine pozitionat. In plus, nici nu este cel mai vorbaret om politic, nu pare sa se simta foarte stapan pe cuvinte.In ciuda declaratiilor publice, cred ca si pentru Viorica Dancila e mai convenabil sa nu intre intr-o dezbatere. Nivelul sau intelectual si competentele de comunicare sunt atat de jos, incat ar fi un dezavantaj natural pentru ea sa intre intr-o dezbatere.Dar, din perspectiva societatii, absenta dezbaterii slabeste democratia. Citeam undeva o definitie frumoasa a democratiei: este guvernarea prin persuasiune. Problema este cand inlocuiesti persuasiunea bazata pe dezbaterea de idei cu vrajirea prin slogane si povesti.La 30 de ani de la revolutie, dupa socul regimului Dragnea, tema fundamentala ar fi fost normal sa fie legata de parcursul european si democratic al societatii, de mecanismele prin care ne putem salva democratia. Dar nu la nivel general, ci la nivel concret, asumat si responsabil, cu implicarea unor categorii importante din societate. Liviu Dragnea si camarila lui ne-au dus intr-un moment de rascruce: continuam sa ne europenizam, sau devenim o republica autoritarista, saracita, captiva in orbita Rusiei?In acest context, se impune o alta tema fundamentala: Cum poate seful de stat sa garanteze statul de drept si caracterul democratic al acestei tari, asa cum prevede Constitutia, in conditiile in care, in ultimii trei ani, atributiile sale au fost limitate sub asaltul PSD, in complicitate cu CCR? Cum modernizam Romania si cum ne reinventam ca societate pentru ca oamenii sa nu mai plece, ci sa prospere aici? Dar, din nou, nu cu slogane, ci cu politici. Unii candidati s-au referit la unele subiecte care sunt legate de aceste teme, in discursurile lor, precum Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu. Viorica Dancila promite un viitor mai bun, prin mesaje populiste si nationaliste, atunci cand nu spune prostii autentice si cand nu cauta sa starneasca frica de Europa, de modernitate, de masurile pe care le-ar lua oponentii sai.Theodor Paleologu oscileaza intre a ne moraliza pe toti, promitand sa ne educe, si a promova un mesaj agresiv, cu atacuri personale, de o calitate atat de joasa, incat ajungi sa te intrebi cine pe cine trebuie de fapt sa educe. Problema este, din nou, absenta dezbaterilor de idei si pe solutii, din cauza careia, monologurile prezidentiale ajung la un numar limitat de persoane si raman intr-o zona controlata, igienica, menita sa nu expuna vulnerabilitatile sau fisurile promisiunilor candidatilor.Este, din pacate, o zona superficiala, declamativa.Toate aceste slogane contin disonante. Nu poti sa promiti o "Romanie Normala" si sa nu fii in comunicare cu societatea si sa nu vorbesti despre felul in care ai lasat ca puterile prezidentiale sa fie limitate in timpul mandatului tau. Altfel, da, este un mesaj care merge pentru publicul tinta al presedintelui Iohannis: oamenii sunt obositi de haituirea la care i-a supus PSD in ultimii ani si isi doresc o viata normala.Nu poti sa promiti ca oamenii vor fi "fericiti in Romania", fara sa cazi in derizoriu, pentru ca fericirea de fapt este o traire extrem de personala, care uneori nici nu poate fi atinsa. Pe de alta parte, pentru electoratul propriu, poate sa exprime o aspiratie."Alaturi de fiecare roman" poate fi un mesaj bun pentru un public colectivist, care are nevoie sa simta protectia statului, a autoritatii.Dar Viorica Dancila a condus cel mai distructiv Guvern din istoria Romaniei si a continuat sa adanceasca clivajele din societate demarate de Liviu Dragnea. Deci ea nu poate fi alaturi de fiecare roman, ci, asa cum a aratat-o adesea, ea e alaturi de interesul de partid si de oamenii din partid.Cat despre "Cu buna-credinta pentru Romania", inteleg ca vrea sa faca o promisiune morala pentru electorat. Dar istoria lui Mircea Diaconu cuprinde suficiente momente care sa puna sub semnul intrebarii aceasta promisiune morala."Respect, educatie, performanta" este un slogan care vrea sa capitalizeze imaginea de intelectual a lui Theodor Paleologu. Dar el si-a contrazis propriul slogan prin discursul agresiv si atacurile personale pe care le-a practicat, precum si prin faptul ca a acceptat un purtator de cuvant al campaniei care este cunoscut pentru radicalismul sau si pentru campania sa in favoarea referendumului urii din 2018. Or, in aceste conditii, nu poti promite "respect".Ma intreb in ce masura Rusia nu se bucura de apatia din aceasta campanie electorala. Lipsa de dezbatere a impiedicat si o discutie despre rolul pe care Rusia si-l consolideaza in regiune, la granitele Romaniei; despre cat si cum si-a consolidat pozitia in Romania in ultimii ani; despre cat a castigat din exportul de gaze spre Romania si pentru ca Romania nu si-a dezvoltat capacitatile pentru exploatarea resurselor din Marea Neagra; despre agentii ei de influenta din Romania; despre temele pe care le impinge pe agenda, precum tema familiei traditionale; despre canalele sale de propaganda in Romania. In Romania, din pacate, suntem departe de a vorbi in mod serios despre Rusia, pentru ca noi suntem departe de a vorbi in mod serios despre multe teme si politici publice care sa aiba un impact necesar in societate. Inclusiv discutia despre Republica Moldova este la acelasi nivel primitiv si lipsit de pragmatism si de intelegere a ce se intampla acolo ca si pana acum. Intre timp, Rusia isi consolideaza influenta.Pe de alta parte, cu siguranta, Rusia iubeste discursul anti-european al PSD. Toate derivele nationaliste sunt de asemenea pe placul sau. In plus, clivajele din societate, care s-au adancit major in ultimii ani si cu precadere in timpul campaniei pentru referendumul urii, lipsa de comunicare si de respect in interiorul societatii, incapacitatea de coagulare a societatii deservesc interesele Moscovei.Campaniile Rusiei in tarile occidentale exact asta au vizat: adancirea clivajelor din societate, distrugerea coeziunii interne, subminarea valorilor democratice si a increderii in statele respective. Din pacate, absenta unei campanii curajoase, cu un mesaj unificator din partea unui candidat, care sa fie apt sa atinga temele fundamentale pentru societate, intr-un mod care sa ajute la coeziunea sociala, deserveste interesele Rusiei. Cata vreme baltim in mocirla, nu avem cum sa ne dezvoltam. Cata vreme nu ne dezvoltam, Rusia jubileaza.