Un barbat s-a inecat in mare, in statiunea Eforie Nord

Ziare.

com

Interventia cadrelor medicale deplasate la fata locului pentru a-l resuscita a fost insa zadarnica, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".Conform sursei citate, in urma primirii alertei, pe plaja Acapulco din Eforie Nord s-au deplasat un echipaj SMURD si senilata pentru interventii, aterizand apoi si elicopterul SMURD."Persoana nu a raspuns manevrelor de resuscitare. A fost declarata decedata", a transmis ISU.In ultimele doua luni, in judetul Constanta, alte 10 persoane s-au inecat in mare, iar sapte in apele Dunarii.Un tanar de 25 de ani, din Targu Jiu, care marti a intrat in mare, in statiunea Olimp, si nu a mai iesit la mal, este cautat in continuare de scafandrii ISU "Dobrogea".