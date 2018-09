Un jandarm trimis la o interventie a descoperit ca un hot spargea chiar boxa sa din bloc

Ziare.

Cand barbatul a fost intrebat ce face in boxa, el a raspuns ca face curatenie, nestiind ca vorbeste cu proprietarul spatiului. Hotul are 21 de ani si este cercetat penal pentru tentativa de furt "Cat de ghinionist sa fii, sa vrei sa dai o spargere si sa nimeresti fix boxa unui jandarm aflat in serviciu? Colegul nostru a realizat ca locatia este tocmai spatiul pe care el il foloseste, iar cand a intrat in incapere, a observat o persoana de sex masculin care sorta de zor sculele de pescuit si alte lucruri. Intrebat ce face inauntru, acesta a raspuns ca face curatenie, nestiind ca persona care l-a intrebat este chiar proprietarul spatiului.Cum acesta nu angajase nicio persoana sa-i presteze astfel de servicii in miez de noapte, si daca ar fi facut-o, cu siguranta i-ar fi dat o cheie, nu l-ar fi lasat sa se chinuie cu surubelnita, acesta a fost condus la sectia de politie unde i s-au intocmit actele de sesizare pentru infractiunea de tentativa de furt", a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Arad, Valeriu Macovei.Suspectul are 21 de ani si este din Lipova, iar blocul in care a dat spergerea este in centrul istoric al orasului Arad.