Alunecari de teren din cauza furtunilor, in Constanta. Cuc anunta evacuarea oamenilor afectati

"M-am deplasat astazi in comuna Cumpana, judetul Constanta, alaturi de autoritatile locale sa gasim o solutie pentru locuitorii afectati de alenecarile de teren din zona. La fata locului am purtat discutii cu Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, prefectul judetului, Dumitru Jeaca, primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, managementul Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile Constanta, proiectantul, reprezentantii ISU Constanta si locuitori pentru a gasi solutia imediata pe care sa o punem in aplicare, astfel incat sa nu fie afectate gospodariile din zona. In prima faza vor fi evacuate locuintele cele mai afectate, astfel incat constructorul sa inceapa lucrarile de consolidare", a scris Razvan Cuc, pe Facebook Ministrul Transporturilor a adaugat ca Guvernul dispune de banii necesari pentru a putea interveni imediat."Le-am transmis cetatenilor ca in momentul de fata prioritara este viata lor si am cerut autoritatilor locale tot sprijinul administrativ ca lucrarile sa inceapa imediat. Momentan dispunem de resursele financiare necesare interventiei imediate, aceasta facandu-se in regim de urgenta, data fiind situatia de calamitate care se impune. Asigur pe toata lumea de sprijinul meu total intr-o astfel de situatie de urgenta", a adaugat Cuc.