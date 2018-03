Alunecarile de teren pun in pericol 27 de localitati din Prahova: mai multe familii au fost avertizate sa lase tot si sa plece

Ziare.

Un oras si 26 de comune din judetul Prahova sunt afectate de alunecari de teren, potrivit celui mai nou blant anuntat, joi, de Prefectura Prahova.Cele mai recente alunecari de teren au fost raportate in localitatile Gornet Cricov, Telega, Sangeru si Chiojdeanca.La Chiojdeanca o alunecare de teren produsa in aceasta primavara afecteaza mai multe drumuri si doua gospodarii. La Telega, Sangeru si Gornet Cricov sunt alunecari de teren mai vechi care s-au reactivat afectand doua drumuri judetene si mai multe drumuri de interes local.In comuna Ceptura o alunecare de teren mai veche, care s-a reactivat, pune in pericol sase gospodarii.In orasul Boldesti Scaeni tot o alunecare mai veche s-a reactivat si s-a extins in zona a doua case. Una dintre locuinte este rupta, iar cea de-a doua nu mai este sigura pentru familia care locuia in ea. Valul de pamant care a pornit la vale a afectat atat un drum de acces, cat si alimentarea cu electricitate si iluminatul public in zona.In comuna Alunis, digul de pe malul unui parau s-a rupt, iar piciorul unui pod de acces dintr-un drum judetean a fost afectat de o alunecare de teren. De asemenea, Drumul Judetean 214 este in pericol de surpare, iar daca acest lucru se va intampla, 74 de persoane ar ramane izolate.In comuna Plopu, o alunecare de teren pune in pericol doua case, in timp ce in comuna Gornet un drum comunal a plecat la vale odata cu valul de pamant. Tot la Gornet, o locuinta si cinci curti sunt afectate de o alta alunecare de teren.De asemenea, in comuna Scorteni, o alunecare de teren mai veche s-a reactivat dupa topirea zapezii, iar trei imobile sunt afectate.La Aricestii Zeletin trei drumuri comunale sunt afectate de alunecari de teren, iar la Dumbrava un mal de pamant s-a prabusit in apropierea unui pod CFR.Mai multe familii din zonele afectate de alunecari de teren au fost notificate cu privire la pericolul la care se expun ramanand in locuinte, insa o singura persoana, o batrana din orasul Boldesti Scaieni, s-a mutat la rude, celelalte persoane care locuiesc in case amenintate de alunecari de teren refuzand sa paraseasca imobilele.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Prahova, Raluca Eparu, a declarat ca autoritatile din judet au la dispozisie sase locuinte modulare care pot fi deplasate si puse la dispozitia localnicilor din zonele afectate, insa nimeni din judetul Prahova nu a solicitat o astfel de locuinta.Una dintre locuintele-container fost trimisa saptamana trecuta in judetul Dambovita, la solicitarea autoritatilor de acolo care se confrunta de asemenea cu probleme legate de alunecarile de teren.In Dambovita, opt case din comuna Glodeni au fost afectate grav de o alunecare de teren, sase familii, totalizand 17 persoane, fiind evacuate potrivit datelor furnizate de ISU Dambovita.