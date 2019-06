Apele revarsate au facut prapad: Pompierii au salvat oameni din viitura, sute de sate sunt inundate, iar drumurile impracticabile (Galerie foto)

Foto: ISU Giurgiu

Foto: ISU Arges

Ziare.

com

ISU transmite ca s-au produs viituri si inundatii in 106 localitati din 24 de judete (Alba, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Caras Severin, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Galati, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Salaj, Teleorman, Timis, Vaslui si Vrancea), precum si in Bucuresti.Astfel, salvatorii au actionat cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate in 253 locuinte, 37 de subsoluri si 440 de curti.Marti dimineata, pompierii militari mai intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor in judetele Giurgiu, Galati, Ilfov si Vrancea. In continuare, in judetul Prahova, au loc cautari pentru gasirea celui de-al patrulea copil luat de viitura in cursul zilei de vineri.O situatie deosebita se inregistreaza in judetul Galati, in localitatea Corod, unde 165 de persoane au fost evacuate preventiv avand in vedere cresterea nivelului apei pe paraul Corozel. Totodata, echipajele ISU impreuna cu autoritatile locale actioneaza pentru suprainaltarea digului de protectie cu saci de nisip.De asemenea, circulatia rutiera este in continuare afectata pe 3 drumuri nationale (DN 73D/AG, DN 6/TR si DN 2/VN), 2 drumuri judetene (DJ 704A/AB si DJ 503/TR) si un drum comunal (DC 94/BZ).A.G.