Aproape 300 de persoane vor fi evacuate preventiv din Covasna, din cauza unei viituri

Ziare.

com

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a transmis, miercuri seara, ca la nivel local, in satul Capeni, judetul Covasna,, in comuna Baraolt."Facem un apel catre toti cetatenii din satul Capeni sa manifeste intelegere si sa puna imediat in aplicare masurile dispuse de autoritati . Evacuarea populatiei se pune in aplicare prin dispozitie a primarului. Decizia a fost luata de autoritatile locale si prefectul judetului, de comun acord cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pe baza informatiilor primite de la specialistii in gospodarirea apelor", arata IGSU.Potrivit datelor furnizate, exista posibilitatea ca digul de protectie din zona sa cedeze inainte de traversarea in totalitate a viiturii, care este prognozata pe o durata de circa 10 ore, potrvit sursei citate.La nivelul ISU Covasna au fost suplimentate, miercuri seara, efectivele de salvatori, care se deplaseaza in satul Capeni cu autospeciale si mijloace de transport , in sprijinul populatiei si autoritatilor din satul Capeni, comuna Baraolt."Din ordinul IGSU au fost mobilizate doua microbuze si doua autocamioane de la ISU Mures, respectiv un microbuz si un autocamion de la ISU Bacau, care sa sprijine actiunile de evacuare", arata reprezentantii ISU Covasna.Potrivit reprezentantilor salvatorilor, persoanele care urmeaza sa fie evacuate vor fi cazate temporar la sala de sport si la caminul cultural din localitate.