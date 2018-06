Arafat: Sunt cazuri in care oamenii refuza sa plece din calea apelor. Autoritatile locale trebuie sa ia decizii foarte clare

Ziare.

com

Raed Arafat a declarat, referindu-se la situatia din tara, unde au fost inundate zeci de localitati din 16 judete, ca sunt cazuri in care oamenii refuza sa plece din calea apelor, astfel de situatii fiind in Covasna, dar si in Neamt."Sunt situatii punctuale grave, dar nu putem compara situatia cu ce a fost in 2005. Nu stiu daca se impune decretarea starii de alerta in vreo localitate, insa aceasta decizie nu o pot lua eu, ci autoritatile locale si Prefectura. Important este acum sa venim in sprijinul oamenilor, nu sa ne gandim cine plateste", a declarat Raed Arafat.Intrebat de jurnalisti daca in opinia sa autoritatile locale si judetene si-au facut treaba in aceasta perioada, Raed Arafat a spus ca toata lumea incearca sa rezolve problemele, insa deciziile trebuie luate imediat, pe plan local, si nu trebuie asteptata reactia de la centru."Toata lumea incearca sa rezolve problemele, dar trebuie luate decizii foarte clare. Sunt momente care necesita decizii imediate, nu trebuie asteptate decizii la nivel central. Trebuie rezolvate intai problemele si sa venim in sprijinul oamenilor, apoi sa vedem cum se rezolva restul problemelor, cine plateste", a declarat Arafat.Peste 500 de persoane, dintre care 430 din comuna Farcasa din judetul Neamt, au fost evacuate din locuinte din cauza viiturilor. Conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt afectate de inundatii 72 de localitati din 16 judete, unde in sprijinul oamenilor intervin aproximativ 20.000 de pompieri, politisti si jandarmi.