Armata a intervenit cu tehnica in sprijinul populatiei afectate de ploi si inundatii

Militarii au intervenit, la solicitarea autoritatilor centrale si locale, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice si hidrologice, se arata in comunicat.Sambata, militari din Batalionul 200 Sprijin din subordinea Diviziei 2 Infanterie au actionat, la solicitarea Prefecturii Buzau, cuin sprijinul populatiei afectate din localitatea Viperesti.Duminica, 15 militari si patru mijloace tehnice din cadrul Batalionului 136 Geniu "Apulum", Brigada 10 Geniu, actioneaza, la solicitarea Prefectului de Alba, pentruin localitatea Rachita.In regiunile aflate sub incidenta codurilor de avertizare hidro-meteorologica, Ministerul Apararii Nationale a pastrat in permanenta aproape 5.000 de militari pregatiti pentru interventie , dintre care aproximativ 2.600 pot actiona in prima urgenta, si 834 de mijloace tehnice pentru a actiona in sprijinul populatiei afectate de calamitati naturale, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta.