Avertizari Cod rosu si Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 5 judete

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), s-a instituit Cod rosu de inundatii pe raul Valea Fanetelor, judetul Bihor, pana sambata dimineata la ora 6:00. Astfel, ca urmare a propagarii viiturii formate anterior in amonte se vor produce in continuare cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de pericol pe raul Valea Fanetelor (afluent al raului Barcau), din judetul Bihor.Pana sambata la ora 9:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de inundatie (Cod portocaliu) pe raurile din bazinele hidrografice Barlad - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Rebricea - amonte confluenta cu raul Tutova, judetul Vaslui."Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic Barlad - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Vaslui - amonte S.H. Barlad", spune INHGA.Tot pana la ora 9:00 va fi in vigoare un Cod portocaliu de inundatii pe raurile din bazinul hidrografic Siret - afluentii aval confluenta cu raul Barlad, judetul Galati. Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice Suhu si Geru.De asemenea, pana sambata la 9:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile din bazinul hidrografic Prut - afluentii aval confluenta cu raul Jijia, judetele Iasi, Vaslui si Galati. Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic Prut - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Jijia - amonte S.H. Dranceni, Chineja.Pana sambata la ora 3:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile din bazinul hidrografic Tazlaul Sarat (afluent al raului Trotus), judetul Bacau.