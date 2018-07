Bucurestiul a devenit Mica Venetie, dar nu e nimic romantic aici: Ca sa ajunga la munca, oamenii au mers prin apa pana la genunchi (Foto&Video)

Foto: Facebook/Info Trafic Bucuresti si Ilfov

UPDATE 11:50

Ziare.

com

Masinile au facut valuri, la propriu, in trafic, iar pietonii au mers in apa pana la genunchi pentru a putea ajunge la locurile de munca.Un locuitor din Sectorul 3 din Bucuresti, din zona Ozana, s-a filmat in timp ce mergea prin apa pe trotuar."Am plecat spre munca! 'Multumim' autoritatilor pentru grija deosebita pe care o manifesta fata de cetateni!", a notat femeia pe Facebook.Probleme sunt si pe Aleea Mizil din Bucuresti.Iata alte imagini din Sectorul 3.Luni, primarul Sectorului 3 incuraja cetatenii sa-i sesizeze neregulile. "Cu vremea nu ne punem, dar ne asiguram, de fiecare data cand meteorologii dau avertizari, ca avem echipele pregatite pentru interventiile de urgenta. Nu ezitati, mai ales ca vremea rea continua, sa ne sesizati eventualele probleme de acest gen", a transmis Robert Negoita pe Facebook."Duamna, am zis #ComisiaDeLaVenetia, nu Venetia intreaga!#CaLaViena, dar putin diferit", a transmis pe Facebook consilierul general PNL Catalin Deaconescu, publicand cateva imagini din Capitala, dar si cateva glume.Probleme din cauza inundatiilor mai sunt in zona Bulevardului Theodor Pallady, in zona podului Bragadiru, pe DN1 in zona Prisma, bulevardul 1 Decembrie 1918 si pe Soseaua de Centura, la intersectie cu Splai Dudescu.- Conform bilantului de la ora 11:00 transmis de ISU Bucuresti Ilfov, in Capitala au fost doi copaci cazuti pe carosabil, trei curti inundate, 15 subsoluri inundate, cinci strazi cu acumulare de apa si doua beciuri inundate. Au intervenit 24 autospeciale, 2 autocamioane, 21 de motopompe, o autospeciala descarcerare siaproximativ 100 de pompieri.