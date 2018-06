Bucurestiul a devenit Mica Venetie: Strazi pline de apa si pasaje blocate. Un barbat a inotat pe bulevard (Foto&Video)

Foto: Facebook/Gabi Catalin/Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Intrarea in Bucuresti, dinspre Autostrada Soarelui, a fost blocata, duminica seara, din cauza inundatiilor de pe Bd. Theodor Pallady si unde apa ajungea la farurile masinilor, iar situatia nu se imbunatatea nici pe masura ce se inainta pe bulevard.Multe persoane au fost redirectionate de politisti inspre Soseaua de Centura, dar si aici au fost inundatii.Si cu toate acestea, un bucurestean a gasit puterea sa faca haz de necaz si a iesit sa inoate.Bulevardul 1 Decembrie, in zona Auchan Titan, era complet inundat.Tot din Titan, un utilizator a postat pe Facebook un clip in care apa curge siroaie intr-o scara de bloc.Si nu numai inundatiile au fost problema, ci si copacii doborati de vant pe masini. Luni dimineata, autoritatile interveneau in zona Trapezului pentru indepartarea arborilor prabusiti.Situatia a fost foarte grea si in Pasajul de la Jilava.Din cauza inundatiei, pe DN5 s-a mers bara la bara, formandu-se coloana de masini.Si pasajul de la Balotesti, catre Hornbach, a fost inundat.Si la nivel national, pompierii au intervenit. Au fost inregistrate efecte ale furtunii la nivelul a 23 localitati din 12 judete (AR, AG, CJ, DB, DJ, GJ, GR, HD, IS, IF, SV si TR), pe langa Bucuresti, fiind afectate: 2 case, 40 anexe, 39 de curti, 47 subsoluri/ beciuri, 8 tronsoane de drum si 7 autoturisme.