Capitala si alte zeci de localitati, afectate de ploaie: Inundatii, viituri si avarii grave

Ziare.

com

Astfel, au fost inregistrate efecte in(Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Buzau, Cluj, Dambovita, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Tulcea, Timis, Valcea, Vrancea si Vaslui), dar si in municipiul Bucuresti,informeaza IGSU.Pana la ora 21, pompierii au intervenit in(81 locuinte, 16 curti, 9 zone publice) si in 134 cazuri in jud. Ilfov (92 locuinte, 36 curti, 6 zone publice) si in continuare sunt apeluri care semnaleaza acumulari de apa in gospodarii, dar si zone publice, informeaza sursa citata.Un alt judet grav afectat este Botosani."In urma unei ruperi de nori, in localitatea Bozieni din judetul Botosani, s-a produs o viitura care a inundat mai multe locuinte. Preventiv,Acestia au revenit in locuinte imediat dupa trecerea viiturii. Din fericire, apa este in retragere , insa pompierii actioneaza cu motopompele pentru evacuarea apei din curti si inlaturarea aluviunilor aduse de inundatii", arata IGSU.In judetul Cluj s-a produs o avarie la magistrala de apa dintre localitatile Cluj Napoca si Dej, in dreptul localitatii Fundatura."In contextul cresterilor de debite pe mai multe cursuri de apa din tara, atragem atentia populatiei din zonele vizate sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora.Evolutia fenomenelor meteorologice periculoase este permanent monitorizata prin Centrul Operational National al IGSU, la nevoie fiind posibila dislocarea in judetele afectate a fortelor si mijloacelor din alte zone in care nu sunt inregistrate situatii de urgenta", mai avertizeaza IGSU.