Case distruse de viitura in Harghita, iar in Timis a cazut grindina cat oul de gaina. Un tren a deraiat in Suceava (Foto)

Grindina cat oul de gaina, in Timis

Tren deraiat din cauza viiturilor, in Suceava

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, in urma fenomenelor meteo periculoase din Valea Rece, o casa a fost distrusa, 25 avariate, iar 50 de anexe gospodaresti si 100 de gradini au fost afectate de viitura.De asemenea, un pod de pe DJ 127A a fost distrus, iar drumul a fost avariat pe circa 300 de metri, fiind afectat si DJ 127B, dar acesta era impracticabil si inainte.Sursa citata a precizat ca, duminica seara, s-a trimis mesaj de avertizare RO-Alert pentru Cod rosu de viituri si inundatii pe zona Valea Rece, valabil pana luni dimineata, la ora 6:00.De asemenea, o viitura a afectat si satul Sandominic, unde au fost inundate doua case si 90 de curti.Judetul Harghita se afla sub o avertizare de cod portocaliu de inundatii, fiind prognozate ploi torentiale care pot duce la scurgeri importante de pe versanti, torenti, viituri rapide pe raurile mici si cresteri importante de debite pe raurile mici, cu posibile efecte severe de inundatii locale.Tot in noaptea de duminica spre luni, s-a aflat sub avertizare cod rosu de fenomene meteo periculoase satul Bacova din judetul Timis, unde a cazut grindina de dimensiunea unui ou de gaina.Mai multi locuitori din judetul Timis au postat pe Facebook, duminica seara, fotografii cu grindina de mari dimensiuni.De asemenea, grindina de mari dimensiuni s-a inregistrat si in satul Cheveresu Mare, conform Mediafax.Locomotiva unui tren Regio, care circula pe ruta Suceava - Cacica, a deraiat, luni, in judetul Suceava, din cauza viiturilor, relateazqa News.ro. Nu s-au inregistrat victime, insa traficul feroviar in zona a fost blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, luni, pe sectia de cale ferata 513, la kilometrul feroviar 4+900 de metri, in zona statiei CF Parhauti (judetul Suceava), a avut loc un eveniment feroviar."Din cauza viiturilor de pe calea ferata, locomotiva trenului Regio 5731, care se deplaseaza pe ruta Suceava - Cacica, a deraiat. Evenimentul nu s-a soldat cu victime", a transmis Infotrafic.