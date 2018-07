5 drumuri nationale raman blocate din cauza inundatiilor. Traficul feroviar este afectat in trei judete

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, pe urmatoarele tronsoane de drum national circulatia este intrerupta:- judetul Covasna: DN 11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Valea Seaca (kilometrul 12);- judetul Harghita: DN 11B Cozmeni - Targu Secuiesc, in localitatea Casinu Nou (kilometrul 23),- judetul Neamt: DN 15 Borsec - Poiana Largului, pe raza localitatii Poiana Teiului (intre kilometrii 237+800 de metri si 238+100 de metri),- judetul Suceava: DN 2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava;- judetul Valcea: DN 7D Caineni - Perisani, in localitatea Perisani (intre kilometrii 15+830 si 15+900 de metri).Circulatia este ingreunata in judetul Bacau, pe DN 11, pe segmentele Bacau - Onesti, in zona localitatii Sanduleni si Onesti - Targu Secuiesc, in localitatea Poiana Sarata.Traficul este intrerupt pe 10 drumuri judetene din Bacau, Covasna, Galati, Iasi si Suceava si ingreunata pe 5 drumuri din Covasna, Prahova si Suceava.In judetul Brasov, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circula doar garniturile unui operator privat.In judetul Teleorman, pe magistrala 900 Timisoara - Bucuresti, la intrarea in statia CF Rosiori Nord dinspre Craiova, patru vagoane ale unui marfar care transporta deseuri metalice au deraiat. Circulatia trenurilor pe magistrala s-a reluat pe ambele sensuri insa, din cauza evenimentului, este intrerupta pe sectia de cale ferata 907 Rosiori Nord (Teleorman) - Costesti (Arges), tronson pe care se deplaseaza doar garniturile unui operator privat.In judetul Valcea, din cauza aluviunilor de pe calea ferata, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 205 Babeni - Alunu (tronson pe care circula doar trenuri de marfa) este intrerupta la kilometrul feroviar 34+400 de metri.