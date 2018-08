Cod galben de inundatii pe rauri din 11 judete, pana marti dimineata

Ziare.

Codul galben de inundatii a fost emis de hidrologi in bazine hidrografice din judeteleSunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie.Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din judetele:Avertizarea cod galben de inundatii este in vigoare panala ora Pana luni la ora 23.00, 25 de judete se afla sub alerta cod galben de ploi torentiale, furtuni si grindina . Va ploua puternic, vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40-60 l/mp.