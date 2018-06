Cod galben de inundatii pe rauri din patru judete

Ziare.

com

Potrivit hidrologilor, sunt prognozate viituri si cresteri de debite cu posibile depasiri ale cotelor de atentie."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie pe raurile din bazinele hidrografice Gilort - bazin superior, judetul Gorj, Oltet - bazin superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior, judetele Dolj, Olt si Valcea", arata hidrologii.Potrivit acestora, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul superior al Oltetului.Incepand de miercuri de la ora 13:00 pana joi la ora 16:00, rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Prahova, Buzau, Vrancea, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Galati, Constanta si Tulcea se afla sub avertizare cod portocaliu de inundatii.Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in intervalul joi ora 9:00 - 16:00 pe unele rauri din judetele Prahova, Vrancea, Buzau, Galati, Constanta si Tulcea.De asemenea, incepand de miercuri, de la ora 13:00, pana joi, la ora 16:00 este cod galben de inundatii pe rauri din Harghita, Mures, Sibiu, Covasna, Brasov, Arges, Valcea, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, lfov, Prahova,Buzau, Braila, Vrancea, Suceava, Neamt, Bacau, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Constanta si Tulcea.