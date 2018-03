Cod galben si portocaliu de inundatii pana luni seara - iata zonele afectate

Ziare.

com

Codul portocaliu vizeaza raurile Viseu, Iza, Tur, Lapus, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb si Somes si va fi valabil de duminica, ora 16.00, pana luni la aceeasi ora.Potrivit hidrologilor, inundatii si crestetri de debite sunt asteptate pe raurile Tisa, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Prut, urmand a fi afectate mai multe judete.Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 16.00, si este valabila pana luni, la ora 24.00. Va fi cod galben pe mai multe rauri, astfel:- In intervalul 31.03.2018 ora 16:00 - 02.04.2018 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Crasna (judetele Salaj si Satu Mare), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Crisul Repede (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele Bihor si Arad), Mures - bazin superior amonte confluenta Aries (judetele Harghita, Mures si Bistrita Nasaud), Tarnava Mica - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Tarnava Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges si Olt), Arges - bazin superior (judetele Arges si Dambovita), Ialomita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Dambovita si Prahova), Buzau - bazin superior (judetele Brasov, Covasna si Buzau).-In intervalul 31.03.2018 ora 16:00 - 01.04.2018 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Calmatui - bazin inferior (judetul Teleorman), Neajlov - bazin inferior (judetele Teleorman si Giurgiu), Sabar (judetele Arges, Dambovita, Ilfov si Giurgiu).-In intervalul 31.03.2018 ora 22:00 - 02.04.2018 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu (judetul Maramures), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Barcau (judetele Salaj si Bihor), Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad), afluentii Muresului aval confluenta Aries (judetele Alba, Hunedoara si Arad), Bega Veche, Bega (judetul Timis), Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna (judetele Caras Severin si Timis).- In intervalul 01.04.2018 ora 06:00 - 02.04.2018 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Jiu - bazin superior amonte S.H. Sadu (judetele Hunedoara si Gorj), Jiu - sector S.H. Filiasi-S.H. Podari (judetele Gorj si Dolj), Jiu - afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Gorj, Mehedinti si Dolj).In intervalul 01.04.2018 ora 18:00 - 02.04.2018 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector S.H. Valea Viseului - S.H. Sighetu Marmatiei (judetul Maramures), Prut - sector amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani). De asemenea, de duminica, ora 16.00, pana luni la aceeasi ora, va fi cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Crisul Repede - bazin superior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele Bihor si Arad), Crisul Alb - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Hunedoara si Arad)."Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare in intervalul 01.04.2018 ora 18:00 - 02.04.2018 ora 09:00 pe unele rauri din judetele Bihor, Cluj, Maramures si Bistrita Nasaud", anunta hidrologii. De altfel, 29 de judete sunt, pana duminica la ora 23.00, sub cod galben de vant puternic si ploi abundente, care pot cumula si 40 de litri pe metru patrat.