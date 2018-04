Cod galben si portocaliu de inundatii pe Dunare: 11 judete sunt amenintate pana pe 30 aprilie

Ziare.

Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare care vizeaza cresteri de niveluri si debite cu depasirea cotelor de aparare pe Dunare.Este cod galben pana in 30 aprilie la ora 16:00 pe tot sectorul romanesc al Dunarii, aval de S.H.E.N. Portile de Fier, in judetele: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Constanta si Tulcea.De miercuri pana in 20 aprilie la ora 16.00 este, de asemenea, cod portocaliu pe Dunare, pe sectoarele: aval Gruia - Oltenita (judetele: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu si Calarasi), Cernavoda - Galati si in Delta Dunarii - judetele: Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati."Mentionam ca sectorul Dunarii aval Gruia este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire", precizeazp hidrologii.Porivit acestora, nu se prognozeaza posibilitatea aparitiei unor probleme deosebite ca urmare a propagarii viiturilor pe sectorul romanesc al Dunarii, dar este necesara o monitorizare atenta a evolutiei situatiei hidrometeorologice si respectiv a comportarii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor.