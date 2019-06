Cod galben si portocaliu de inundatii pe Dunare, pana pe 15 iunie

Ziare.

Potrivit mereorologilor, fenomenele periculoase se pot inregistra in perioada 5 - 15 iunie, in mai multe judete."Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara (sectiunea Bazias), se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii (aval de S.H.E.N. Portile de Fier), cu depasirea fazelor de aparare", au transmis hidrologii.Acestia au emis avertizare cod galben pentru intervalul 05 iunie, ora 06:00 - 15 iunie, ora 16:00 pe Dunare, sector aval de S.H.E.N. Portile de Fier - Zimnicea (judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman), sector aval Isaccea si in Delta Dunarii (judetul Tulcea).De asemenea, este cod galben in intervalul 08 iunie, ora 06:00 - 15 iunie, ora 16:00 pe Dunare: sector aval Zimnicea - Isaccea (judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Constanta, Braila, Galati si Tulcea).In plus, a fost emisa avertizare cod portocaliu pentru intervalul 08 iunie, ora 06:00 - 10 iunie, ora 16:00 pe Dunare: sector aval Gruia - amonte Zimnicea (judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman).Cod portocaliu este, de asemenea, in intervalul 10 iunie, ora 06:00 - 13 iunie, ora 16:00, si pe sectorul aval Calafat - amonte Giurgiu (judetele Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu) si Cernavoda - Harsova (judetul Constanta)."Mentionam ca sectorul Dunarii aval Gruia este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire", au mai transmis hidrologii.