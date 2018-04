Cod portocaliu de inundatii in Delta Dunarii

Ziare.

Conform INHGA, codul portocaliu este valabil in intervalul 17.04.2018 ora 16:00 - 20.04.2018 ora 16:00 pe Dunare, in Delta Dunarii (judetul Tulcea).Un cod galben vizeaza sectoarele aval Clarasi - Galati si zona situata in aval de Galati.In intervalul 17.04.2018 ora 16:00 - 20.04.2018 ora 16:00 pe Dunare, pe sectorul aval Calarasi - Galati, judetele: Calarasi, Ialomita, Constanta, Braila si Galati este in vigoare o avertizare cod galben.Tot cod galben este anuntat in intervalul 17.04.2018 ora 16:00 - 30.04.2018 ora 16:00 pe Dunare, pe sectorul aval Galati, judetele: Galati si Tulcea.