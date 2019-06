Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 9 judete pana luni. Codul galben e mult mai extins (Harta)

afluentii Prutului aval Acumularea Stanca Costesti (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati),

Barlad - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati)

Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval Acumularea Calimanesti (judetele Vrancea si Galati) .

Viseu, Iza (judetul Maramures),

Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud),

Mures - bazin superior amonte S.H. Glodeni (judetele Harghita si Mures),

Mures - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Tarnave - amonte S.H. Branisca (judetele Alba, Sibiu si Hunedoara),

Bega Veche (judetul Timis),

Bega - bazin superior amonte S.H. Balint (judetul Timis),

Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera (judetele Timis si Caras-Severin),

Jiu - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Racari (judetele Gorj, Mehedinti si Dolj),

Olt - bazin superior amonte S.H. Hoghiz si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Hoghiz (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Gorj, Dolj si Olt),

Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Olt si Teleorman),

Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, Ilfov si Calarasi),

Ialomita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Prahova, Dambovita si Ialomita),

Calmatui (judetele Buzau si Braila),

Buzau - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Brasov, Covasna si Buzau),

Rm. Sarat - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Buzau si Vrancea),

Putna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Vrancea),

Trotus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea),

Bistrita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Suceava, Harghita, Neamt si Bacau),

Moldova - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Suceava si Neamt),

Suceava - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Suceava),

Barlad (judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati),

afluentii mici ai Siretului aval S.H. Dragesti (judetele Bacau, Vrancea si Galati),

Prut (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati)

raurile din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea) .

Potrivit hidrologilor, pe durata, in intervalul 8 iunie, ora 13:00 - 10 iunie, ora 14:00, se vor consemna scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice:De asemenea, in intervalul 8 iunie, ora 16:00 - 9 iunie, ora 12:00, fenomene similare se pot produce pe raurile din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea), iar intre 8 iunie, ora 17:00 - 9 iunie, ora 6:00, si intre 9 iunie, ora 17:00 - 10 iunie, ora 6:00, pe unele rauri din judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Galati.Conform INHGA, pana pe data de 10 iunie, ora 00:00, va fi in vigoare unde inundatii pe raurile:Weekendul se anunta furtunos: Cod galben si portocaliu pentru jumatate din tara, inclusiv in Bucuresti. Informarea meteo tine pana marti