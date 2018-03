Cod portocaliu si galben de inundatii in 27 de judete. Hidrologii au emis si cod rosu pentru doua judete

Foto:INHGA

UPDATE:

Ziare.

com

"Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, prognozate, a cedarii apei din stratul de zapada si propagarii se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de inundatie pe afluentii mici ai Oltului aferenti sectorului amonte Acumulare Voila, judetele Harghita, Covasna si Brasov. Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinele hidrografice Cormos, Homorodul Mic si Homorodul Mare", arata hidrologii.Totodata, a fost instituitpe rauri din judetele Harghita, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu, Alba, Mehedinti, Dolj si Olt pana miercuri la ora 9:00, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu si Prahova pana miercuri la ora 12:00, Covasna, Brasov, Buzau, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Botosani, Iasi, Vaslui si Galati pana miercuri seara.Hidrologii au emispe doua rauri din judetele Brasov si Harghita, valabil pana la miezul noptii. Bazinele afectate suntAmintim si ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi moderate cantitativ si averse in jumatatea de vest a tarii si in regiunile estice, sudice si centrale, valabila pana miercuri dimineata.Informarea meteorologica a intrat in vigoare luni si expira pe 14 martie, la ora 8:00.