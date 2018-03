Cod portocaliu si galben de inundatii in aproape 30 de judete din tara. Vezi zonele vizate

Foto: INHGA

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Timit - bazin superior, Barzava - bazin superior si mijlociu, Moravita, Caras, Nera, Cerna - bazin superiorssi afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Timis si Caras Severin), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Motru - bazin superior si afluenti (judetele Mehedinti si Gorj), Gilort - bazin superior (judetul Gorj), Jiu - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Filiasi (judetul Gorj).de inundatii in cele cinci judetesiTotodata, a fost instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Timis, Caras-Severin, Alba, Cluj, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Gorj, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Olt, Mures, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Buzau, Suceava, Neamt, Bacau si Vrancea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare meteo de ploi moderate cantitativ si averse in jumatatea de vest a tarii si in regiunile estice, sudice si centrale, valabila pana miercuri dimineata.Informarea meteorologica a intrat in vigoare luni la ora 16:00 si expira pe 14 martie, la ora 08:00.